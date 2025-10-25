Spezia poker scacciacrisi all' Avellino Come corre il Monza colpo Cesena Coda salva la Samp

Dany Mota decisivo con una doppietta alla Reggiana. Shpendi-gol, Sudtirol battuto. A Marassi due traverse e due rigori cancellati dal Var prima del pareggio dell’attaccante blucerchiato contro il Frosinone, 1-1 tra Entella e Pescara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

