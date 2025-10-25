Spezia forza 4 | ad Avellino la prima vittoria in campionato | Tabellini e statistiche

Ilsecoloxix.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima l’espulsione di Palmiero, poi i quattro gol aquilotti con Aurelio, Vlahovic, Vignali e Di Serio. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

spezia forza 4 ad avellino la prima vittoria in campionato tabellini e statistiche

© Ilsecoloxix.it - Spezia forza 4: ad Avellino la prima vittoria in campionato | Tabellini e statistiche

Altre letture consigliate

spezia forza 4 avellinoAvellino-Spezia 0-4: primo acuto degli aquilotti firmato da Aurelio, Vlahovic, Vignali e Di Serio - Le reti nella ripresa, campani in 10 da fine primo tempo ... Lo riporta lanazione.it

spezia forza 4 avellinoLIVE Avellino-Spezia 0-0 Serie B 2025/2026: Avellino-Spezia: Primo Tempo 0-0 - Spezia: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it scrive

spezia forza 4 avellinoAvellino-Spezia 0-4: the Eaglets' first goal scored by Aurelio, Vlahovic, Vignali and Di Serio - The goals come in the second half, with the Campania team down to 10 men by the end of the first half. Scrive sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Spezia Forza 4 Avellino