Spezia forza 4 | ad Avellino la prima vittoria in campionato | Tabellini e statistiche | Foto

Ilsecoloxix.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima l’espulsione di Palmiero, poi i quattro gol aquilotti con Aurelio, Vlahovic, Vignali e Di Serio. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

spezia forza 4 ad avellino la prima vittoria in campionato tabellini e statistiche foto

© Ilsecoloxix.it - Spezia forza 4: ad Avellino la prima vittoria in campionato | Tabellini e statistiche | Foto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

spezia forza 4 avellinoPartenio delle prime volte: scoppola dello Spezia, l’Avellino va al tappeto - Gli aquilotti centrano la prima vittoria in stagione dopo nove giornate. Scrive orticalab.it

spezia forza 4 avellinoLIVE Avellino-Spezia 0-0 Serie B 2025/2026: Avellino-Spezia: Primo Tempo 0-0 - Spezia: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Segnala sport.virgilio.it

spezia forza 4 avellinoAvellino-Spezia 0-4: che tonfo per il Luopi, poker dei liguri al Partenio - Seconda sconfitta consecutiva e prima ko in casa per l'Avellino, che non vince da quattro partite. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Spezia Forza 4 Avellino