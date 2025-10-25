Sparita in Germania ricompare a Milano auto di lusso da 12 milioni di euro

Tgcom24.mediaset.it | 25 ott 2025

Sequestrata dai carabinieri in una concessionaria, dopo una segnalazione. Del bolide esistono solo 3 esemplari al mondo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

sparita germania ricompare milanoSparita in Germania, comparsa a Milano: sequestrata auto di lusso da 12 milioni di euro - I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno trovato la vettura – oggetto di appropriazione indebita – in una concessionaria di via dei Missaglia, dopo la segnalazione da parte di un incaricato di una s ... Scrive msn.com

