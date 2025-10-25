Milano, 25 ottobre 2025 – Un’auto di super lusso, così rara da essere stata prodotta in soli tre esemplari, è stata sequestrata ieri pomeriggio, venerdì 24 ottobre, dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile in una concessionaria di via Missaglia, a Milano. La vettura, che vale dodici milioni di euro, era stata oggetto di appropriazione indebita in Germania, dove il reato era stato denunciato dalle autorità tedesche il 23 ottobre scorso. Il ritrovamento è stato possibile grazie alla segnalazione di un cittadino afghano di 33 anni, incaricato da una società con sede a Norimberga. Quest'ultima aveva ricevuto informazioni sulla presenza dell'auto presso il concessionario milanese, dopo un controllo sul numero di telaio del veicolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sparita in Germania, comparsa a Milano: sequestrata auto di lusso da 12 milioni di euro