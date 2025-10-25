Sparatoria in Carolina del Nord | due morti e diversi feriti

Una sparatoria a una grande festa nel sud-est della Carolina del Nord ha provocato due morti e diversi feriti gravi, come dichiarato da uno sceriffo locale. L'ufficio dello sceriffo della contea di Robeson, Burnis Wilkins, ha dichiarato in un comunicato stampa che 13 persone sono state colpite da colpi d'arma da fuoco. Ha aggiunto che gli investigatori della squadra omicidi e altri si trovavano sulla scena della festa in una zona rurale fuori Maxton, che si trova a circa 150 chilometri a sud-ovest di Raleigh, vicino al confine con la Carolina del Sud. "Non c'è alcuna minaccia attuale per la comunità, poiché questo sembra essere stato un incidente isolato", si legge nel comunicato.

