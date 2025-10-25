Spalletti Juventus possibile ritorno di fiamma per il tecnico Le novità sull’ex ct dell’Italia e l’incastro con Tudor | la situazione

Spalletti Juventus, l’ex CT azzurro resta tra i nomi in lista: garantirebbe gioco e qualità, ma l’ingaggio è un ostacolo. Ecco le altre alternative. Una panchina che scotta, una fiducia a tempo che si misura sui risultati delle prossime, decisive partite. La posizione di Igor Tudor sulla panchina della Juventus è il tema caldo del momento e, mentre la società ufficialmente gli concede un’altra chance, iniziano a delinearsi i profili dei possibili sostituti in caso di ribaltone. Come confermato dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW, tra i nomi al vaglio della dirigenza bianconera c’è anche la suggestione affascinante, ma complessa, di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti Juventus, possibile ritorno di fiamma per il tecnico. Le novità sull’ex ct dell’Italia e l’incastro con Tudor: la situazione

La Juve ha davvero cercato Spalletti? Si è parlato molto di alternative a Tudor e di allenatori liberi: qual è la verità sul tecnico della Juve? #Spalletti #Juventus #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook

La Juve ha davvero cercato Spalletti? Si è parlato molto di alternative a Tudor e di allenatori liberi: qual è la verità sul tecnico della Juve? @ChiaraLaGreca $Spalletti $Juventus $Tuttosport - X Vai su X

Spalletti strizza l'occhio alla Juventus: "Nessuno mi ha cercato ma sono disponibile a parlare con tutti" - Luciano Spalletti è intervenuto a Roma presso lo store Mondadori per la presentazione del libro "L'ultima danza di Maradona" di Giancarlo Dotto. Lo riporta tuttojuve.com

Spalletti Juve, l’allenatore apre ai bianconeri? Messaggio chiaro dell’ex ct della Nazionale italiana: ecco che cosa ha detto - Spalletti Juve, il tecnico apre al ritorno in panchina dopo le voci sulla Juve, ma ammette: «Nessuno mi ha cercato». Come scrive juventusnews24.com

Spalletti alla Juve, volo prenotato: ecco le cifre UFFICIALI - Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, nessuno se lo sarebbe aspettato: come cambiano le carte in tavola. asromalive.it scrive