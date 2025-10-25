Spalletti Juventus possibile ritorno di fiamma per il tecnico Le novità sull’ex ct dell’Italia e l’incastro con Tudor | la situazione

Spalletti Juventus, l’ex CT azzurro resta tra i nomi in lista: garantirebbe gioco e qualità, ma l’ingaggio è un ostacolo. Ecco le altre alternative. Una panchina che scotta, una fiducia a tempo che si misura sui risultati delle prossime, decisive partite. La posizione di Igor Tudor sulla panchina della Juventus è il tema caldo del momento e, mentre la società ufficialmente gli concede un’altra chance, iniziano a delinearsi i profili dei possibili sostituti in caso di ribaltone. Come confermato dall’esperto di mercato  Niccolò Ceccarini  su  TMW, tra i nomi al vaglio della dirigenza bianconera c’è anche la suggestione affascinante, ma complessa, di  Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

