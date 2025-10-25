Spal prove di fuga contro il Russi Tridente d’attacco con Moretti

Sport.quotidiano.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le nubi che aleggiavano minacciose dopo la sconfitta col Medicina Fossatone sono state spazzate via da quattro vittorie consecutive che hanno riportato fiducia ed entusiasmo dopo le legittime perplessità maturate in avvio di stagione. Il poker rifilato all’Osteria Grande ha proiettato la Spal solitaria in vetta alla classifica, e oggi la squadra di Di Benedetto medita l’allungo. Battendo il Russi allo stadio Mazza, attraverso un risultato favorevole nello scontro diretto tra Mezzolara e Cava Ronco, i biancazzurri potrebbero letteralmente spiccare il volo. Quello che accade a Budrio però deve interessare relativamente a Iglio e compagni, che da qualche settimana stanno finalmente dimostrando coi fatti di essere i più forti della categoria e di avere le carte in regola per lasciare agli avversari soltanto le briciole. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

