Spaccata nel fast food aperto da un mese | ladri fuggiti con 6mila euro danni da quantificare | Foto
Inaugurato il 20 settembre, svaligiato nella notte tra il 24 e 25 ottobre il fast food Bully Chicken di via Giordano Bruno, 210 a Torino. Il colpo è avvenuto dopo la chiusura del locale, intorno alle tre. I ladri sono arrivati in auto, con un tombino hanno sfondato la vetrina e sradicato parte. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
