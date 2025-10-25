Sottomarini tascabili uomini rana e mitra Skorpion | la lunga storia dei raid di Pyongyang

Piccoli uomini risoluti, armati di coraggio e devozione, imbracciano pistole mitragliatrici ceche del tipo Skorpion e pistole Browning Baby con silenziatori artigianali. Ognuno porta con sé diverse granate, mappe del territorio in cui dovranno infiltrarsi e, nei tasconi delle capienti mute da sub corredate di salvagente, scorte di cibo, binocoli, macchine fotografiche e valuta sudcoreana. Negli zaini, uniformi nemiche per “camuffarsi” dopo aver raggiunto la riva — talvolta quella del mare, talvolta quella di un fiume che divide il Nord dal Sud, già teatro di due feroci battaglie: l’Imjin. Infiltrazioni e raid per informare Pyongyang. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sottomarini tascabili, uomini rana e mitra Skorpion: la lunga storia dei raid di Pyongyang

