Sos illuminazione in via Umberto Giordano

Palermotoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Volevo segnalare il disservizio da parte di Amg Palermo inerente la via Umberto Giordano già via Camillo Daidone. Da oltre un anno si sono bruciate alcune lampade dei pali di illuminazione stradale altezza civico 22, vista la strada poco transitata di notte e i vari tentativi di borseggio e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

