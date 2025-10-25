sorpreso mentre tenta un furto arrestato giovane

A Porto Sant’Elpidio un elpidiense di 25 anni è stato colto mentre tentava un furto all’interno di uno chalet. Il giovane si sarebbe introdotto furtivamente nella struttura, approfittando presumibilmente delle ore notturne. Una volta all’interno, avrebbe cercato di forzare il registratore di cassa, con l’evidente intento di impossessarsi del denaro custodito al suo interno. Tuttavia, il suo piano è stato interrotto dall’arrivo dei carabinieri, allertati in tempo reale dalla Centrale operativa grazie ad una segnalazione pervenuta al 112. I militari dell’Arma, giunti rapidamente sul posto, hanno sorpreso il 25enne ancora intento a manomettere il registratore di cassa e lo hanno immediatamente bloccato, procedendo al suo arresto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

