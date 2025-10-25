Sorpreso ai domiciliari con la cocaina 57enne raggiunto dai carabinieri e portato in carcere

FALCONARA - Fu trovato ai domiciliari con 15 grammi di cocaina e 700 euro in contanti, probabile provento della sua attività di spaccio. Dopo due anni un 57enne di Falconara è stato condotto in carcere dove dovrà scontare la condanna.Il fattoL’uomo è stato raggiunto dai carabinieri a seguito di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

