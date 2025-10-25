Sorpreso a catturare uccelli illegalmente | salvati 22 cardellini

Un bracconiere sorpreso a catturare uccelli con attrezzatura illegale. L'intervento deciso contro i crimini sulla fauna protetta è stato eseguito dalla polizia di Stato di Caserta e dagli attivisti della Lipu di Napoli.La sinergia tra gli agenti del commissariato di Aversa e i membri della Lega. 🔗 Leggi su Casertanews.it

