Sopralluogo per riaprire parcheggi dello stadio Maradona | filtra ottimismo

Si è tenuto oggi un sopralluogo nei parcheggi sotterranei dello stadio Maradona con l’obiettivo di verificare lo stato delle strutture pressoché inutilizzate dai mondiali di Italia ’90. Funzionari dei Vigili del Fuoco e del Comune di Napoli hanno effettuato un sopralluogo nei parcheggi sotterranei dello stadio Maradona con l’obiettivo di verificare lo stato delle strutture . 🔗 Leggi su 2anews.it

