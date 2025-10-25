Sopralluogo per riaprire parcheggi dello stadio Maradona | filtra ottimismo

Si è tenuto oggi un sopralluogo nei parcheggi sotterranei dello stadio Maradona con l’obiettivo di verificare lo stato delle strutture pressoché inutilizzate dai mondiali di Italia ’90. Funzionari dei Vigili del Fuoco e del Comune di Napoli hanno effettuato un sopralluogo nei parcheggi sotterranei dello stadio Maradona con l’obiettivo di verificare lo stato delle strutture . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Sopralluogo per riaprire parcheggi dello stadio Maradona: filtra ottimismo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Oggi abbiamo effettuato il primo sopralluogo con gli aggiudicatari della gestione dell'immobile in Frazione Sabbia, già Pittu Cupal: Matteo Minola Violino ed Elena Bergamin, due giovani entusiasti, propositivi e con alle spalle già una solida esperienza nel sett - facebook.com Vai su Facebook

Sopralluogo VVf e Comune per riaprire parcheggi Maradona - Funzionari dei Vigili del Fuoco e del Comune di Napoli hanno effettuato un sopralluogo nei parcheggi sotterranei dello stadio Maradona con l'obiettivo di verificare lo stato delle strutture che, pur a ... Da ansa.it

Sopralluogo nei parcheggi sotterranei del Maradona: c'è ottimismo sulla riapertura - Si è tenuto in queste ore un sopralluogo congiunto tra i Vigili del Fuoco (VVF) e il Comune di Napoli presso i parcheggi ... Scrive internapoli.it