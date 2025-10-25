Sopralluogo nei parcheggi sotterranei dello Stadio Maradona per Euro 2032 | c' è ottimismo

Napolitoday.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sopralluogo tra vigili del fuoco e comune di Napoli presso i parcheggi sotterranei dello Stadio Diego Armando Maradona. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto di riqualificazione e modernizzazione dell’impianto sportivo in vista del prestigioso evento calcistico di Euuro 2032. Al sopralluogo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

