Sopralluogo allo stadio e inizio del match a rischio | tifosi con il fiato sospeso cos’è successo
La provincia di Avellino è stata colpita da una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 nella giornata di ieri ed una di 3.1 in mattinata. Qualche dubbio sulla sfida di Serie B tra Avellino e Spezia, ma la gara non è a mai stata a rischio rinvio: le due compagini, infatti, sono scese regolarmente in campo. Avellino-Spezia, paura per il terremoto ma nessun rinvio. Nella giornata di ieri un altro terremoto ha messo in apprensione tutta la Campania, nello specifico la provincia di Avellino. Tuttavia, come riportato dal ‘Quotidiano Sportivo’, non c’è stata alcuna richiesta di soccorso o segnalazione danni per i Vigili del fuoco irpini. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ci vorrà un approfondimento tecnico di un mese e mezzo, ma i murales verranno tutelati e riallocati nel nuovo stadio. Questo l'esito del sopralluogo effettuato al Liberati per la tutela e la conservazione dei murales realizzati dagli esuli cileni della Brigata Nerud - facebook.com Vai su Facebook
#TESSERA ? Nuovo sopralluogo al Bosco dello sport! Sono già stati realizzati i primi pali di fondazione per consolidare il terreno su cui sorgerà il nuovo stadio. Un macchinario è già in azione, mentre il secondo entrerà in funzione da domani. Si lavora con i - X Vai su X