La provincia di Avellino è stata colpita da una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 nella giornata di ieri ed una di 3.1 in mattinata. Qualche dubbio sulla sfida di Serie B tra Avellino e Spezia, ma la gara non è a mai stata a rischio rinvio: le due compagini, infatti, sono scese regolarmente in campo. Avellino-Spezia, paura per il terremoto ma nessun rinvio. Nella giornata di ieri un altro terremoto ha messo in apprensione tutta la Campania, nello specifico la provincia di Avellino. Tuttavia, come riportato dal ‘Quotidiano Sportivo’, non c’è stata alcuna richiesta di soccorso o segnalazione danni per i Vigili del fuoco irpini. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Sopralluogo allo stadio e inizio del match a rischio: tifosi con il fiato sospeso, cos’è successo