Sopralluogo ai parcheggi sotterranei dello Stadio Maradona | ottimismo sulla rifunzionalizzazione
Tempo di lettura: < 1 minuto Funzionari dei Vigili del Fuoco e del Comune di Napoli hanno effettuato un sopralluogo nei parcheggi sotterranei dello stadio Maradona con l’obiettivo di verificare lo stato delle strutture che, pur avendo una capacità complessiva di 250 posti, sono rimaste pressocchè inutilizzate dai mondiali di Italia ’90, dunque da 35 anni. Al sopralluogo, che rientra nel più ampio progetto di riqualificazione e modernizzazione dell’impianto di Fuorigrotta in vista di Euro 2032, hanno partecipato il comandante dei vigili del fuoco di Napoli e l’assessore alle Infrastrutture di palazzo San Giacomo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
