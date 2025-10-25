Sono artista di strada e mamma di due figli L' instabilità e il continuo viaggiare? Non è stato semplice ma mi hanno reso responsabile | non cambierei niente

«Sono vent'anni che lavoro come artista di strada, ho già vinto». Vera Vaiano, in arte Vera Vù, conclude ogni suo spettacolo con questa frase mentre porge il cappello. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Sono artista di strada e mamma di due figli. L'instabilità e il continuo viaggiare? Non è stato semplice, ma mi hanno reso responsabile: non cambierei niente»

