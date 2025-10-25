Sono al verde cosa faccio adesso per vivere L’annuncio choc del super vip | è finito in rovina

Uno dei registi più iconici della storia del cinema si trova ancora una volta a fare i conti con gravi difficoltà economiche. A 86 anni, l’autore di capolavori come “Il Padrino” e “Apocalypse Now” ha ammesso senza giri di parole di attraversare un periodo complicato: “Devo raccogliere un po’ di soldi per tenere a galla la nave”, ha dichiarato con la franchezza che da sempre lo contraddistingue. Parole che fotografano una realtà dura, quella di un maestro del cinema costretto a vendere parte della sua collezione personale per far fronte alle perdite accumulate. Il regista ha deciso infatti di mettere all’asta sette dei suoi orologi più preziosi, simboli di un passato dorato e di una passione coltivata per anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it