Sonia Bruganelli spiazza tutti | l’aborto e quel figlio per cui Bonolis non era pronto poi il tradimento

Sonia Bruganelli si confessa come mai prima d’ora: l’ aborto, il figlio che Paolo Bonolis non era pronto ad avere e un tradimento che ha segnato la loro storia. Le parole della produttrice colpiscono per sincerità e coraggio. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Sonia Bruganelli diventa scrittrice: avete capito bene, sta per pubblicare il suo primo libro, ecco di cosa parla Sonia Bruganelli ha scelto di raccontarsi senza maschere, affrontando alcuni dei momenti più difficili della sua vita privata. Ospite del programma «La Volta Buona» condotto da Caterina Balivo su Rai Uno, la produttrice e opinionista ha parlato del passato condiviso con l’ex marito Paolo Bonolis, rivelando dettagli inediti che hanno commosso e spiazzato il pubblico. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Sonia Bruganelli spiazza tutti: l’aborto e quel figlio per cui Bonolis non era pronto, poi il tradimento

