Sonia Bruganelli racconta le sue sfide personali e familiari

Sonia Bruganelli si racconta senza filtri, svelando le sue esperienze più dolorose.

«Il mio libro è come una cartella clinica». Così Sonia Bruganelli ha descritto il suo primo libro: un'autobiografia. In un'intervista, per la prima volta, l'imprenditrice ha parlato della sua infanzia e di come il rapporto con la madre "perfezionista" l'abbia formata cara - facebook.com Vai su Facebook

Sonia Bruganelli: "Un aborto a 24 anni ha cambiato la mia vita con Paolo. Il rapporto con Madonia è maturo, vero" - X Vai su X

Sonia Bruganelli si racconta senza filtri: "Ho tradito solo una volta, mi sono punita per l’aborto. Ora amo di nuovo" - Al Corriere della Sera, Sonia Bruganelli ha aperto il cuore sulla sua vita con Paolo Bonolis e sul nuovo amore Angelo Madonia. Scrive comingsoon.it

Sonia Bruganelli e lo shopping compulsivo: “Compravo quello che non potevo comprare, come la salute di mia figlia” - L’ex moglie di Paolo Bonolis parla della sofferenza affrontata in questi anni, del dolore per la salute ... Scrive fanpage.it

Sonia Bruganelli: “Io, Bonolis, l’aborto, nostra figlia disabile e il mio nuovo amore: vi racconto tutto” - Sonia Bruganelli si confessa: l’aborto a 24 anni, la malattia della figlia Silvia, la fine del matrimonio con Bonolis e la rinascita personale. Secondo panorama.it