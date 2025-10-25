Sonia Bruganelli | Il matrimonio con Paolo Bonolis? Credo che lui si sia sposato più per me che per sé stesso forse era il suo modo di confortarmi dopo l’aborto

Solo quello che rimane è il primo libro di Sonia Bruganelli: un'autobiografia, raccontata attraverso i libri che le hanno cambiato la vita, in cui si mette completamente a nudo: «Ho avuto crisi di panico, anoressia, depressione. Con la malattia di mia figlia Silvia ho smesso di chiedermi “perché a me?” e ho imparato a dire “sono qui”». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Sonia Bruganelli: «Il matrimonio con Paolo Bonolis? Credo che lui si sia sposato più per me che per sé stesso, forse era il suo modo di confortarmi dopo l'aborto»

