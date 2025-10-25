Sondrio, 25 ottobre 2025 – “Se a un pittore venisse chiesto di ritrarre Patrizio Gattari, questi per fare un lavoro completo dovrebbe realizzare un trittico: nella tela centrale ci starebbe la persona, limpida, integerrima, l’uomo con la sua empatia e generosità, mentre ai lati, da una parte il fine e apprezzato giurista e dall’altra l’organizzator e, dote della quale Gattari ha dato grandi prove nel corso della propria carriera”. Il presidente della Corte d’Appello di Milano Giuseppe Onde i ha scelto queste parole per ritrarre, a propria volta, la figura di colui che ieri, ufficialmente, si è insediato in Tribunale a Sondrio quale nuovo presidente, dopo gli oltre 13 mesi di vicariato svolti non senza sacrificio dal dotto r Antonio De Rosa, storico giudice che anche in questo lasso di tempo non ha mai abbandonato le proprie mansioni dopo l’uscita di scena, lo scorso anno, dell’allora numero uno Giorgio Barbuto, ora alla guida della Corte d’Appello di Perugia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sondrio, il giorno di Patrizio Gattari: finalmente il nuovo presidente del Tribunale