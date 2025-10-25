Sondaggi politici | Meloni sfonda quota 30% Schlein guadagna Conte a pezzi

I sondaggi politici mostrano come Fratelli d’Italia continui a godere di un consenso incrollabile: il partito della premier Giorgia Meloni sale ancora nelle preferenze degli elettori ( +0,5% ) andando al 30,3%. A sinistra, sul fronte dei consensi, si consuma una guerra fratricida con il Pd che erode consenso al M5S. Il Partito Democratico di Elly Schlein sale del +0,3% andando al 22,2%. I cugini progressisti del Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte perdono il -0,7%, scivolando al 12,5%. Chi sale e chi scende nei sondaggi politici. Qui sotto la Supermedia Youtrend per Agi sulle intenzioni di voto degli italiani (con le variazione rispetto ai risultati del 18 ottobre): Fratelli d’Italia –30,3% (+0,5%);. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sondaggi politici: Meloni sfonda quota 30%, Schlein guadagna, Conte a pezzi

Approfondisci con queste news

Sondaggi politici, i numeri sono spaventosi: quale partito prende più voti - facebook.com Vai su Facebook

Sondaggi politici elettorali: partiti imprendibili in vetta e crolli verticali nell’autunno delle Regionali, l’ultima Supermedia a un mese dall'ultima tornata di elezioni - X Vai su X

Sondaggi politici: Meloni sfonda quota 30%, Schlein guadagna, Conte a pezzi - I risultati degli ultimi sondaggi elettorali: mentre il Pd avanza raccogliendo pezzi fra gli ex grillini delusi, Fratelli d’Italia consolida la sua egemonia ... Riporta quifinanza.it

Sondaggi politici, Meloni polverizza un altro record. Centrosinistra in affanno senza prospettive - ChatGPT ha detto: Giorgia Meloni vola oltre il 30% e guida il centrodestra verso una facile riconferma, mentre il centrosinistra resta diviso e lontano dal sorpasso. Segnala tag24.it

Sondaggi, sfida a due tra Meloni e Schlein. FdI sfonda il muro del 31%, il M5s non tiene il passo del Pd - Tra manifestazioni per Gaza, manovra, elezioni regionali e dichiarazioni al vetriolo la politica italiana è in uno stato di scontro perenne. Si legge su today.it