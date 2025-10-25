Soluzioni ecologiche orientate al risparmio o squisitamente pratiche come i mobili che crescono assieme ai bambini

U na casa ecologica comincia dai materiali, che devono essere tracciabili e a basso impatto ambientale. Per il legno vale la certificazione PEFC, che ne attesta la provenienza da foreste gestite in maniera sostenibile. Il faggio della collezione “ Assi del Cansiglio ” di Itlas viene dall’altopiano del Cansiglio, a soli venticinque chilometri dagli stabilimenti produttivi, e nasce da una sinergia fra l’azienda e l’ente che sovrintende le foreste del Veneto. Fatto a mano, il parquet è trattato con vernici e collanti ad acqua, che ne fanno una scelta ancor più responsabile. Angolo relax in autunno: idee semplici per arredare casa con calore e stile X L’essenza della cucina. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Soluzioni ecologiche, orientate al risparmio o squisitamente pratiche, come i mobili che crescono assieme ai bambini

Leggi anche questi approfondimenti

Tendenze matrimonio, è la natura l’ospite immancabile, tante idee green. Per la sposa soluzioni componibili da trasformare e rindossare. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Ambiente: Enea, a bologna tre soluzioni per il risparmio e il riuso idrico - A Bologna ENEA sperimenta tre soluzioni per il risparmio e il riuso dell’acqua: aiuola con riserva idrica, torre idroponica e cisterna per la pioggia. Come scrive alternativasostenibile.it

Risparmio: De Franco (Ossiam), sostenibilita' e' soluzione di lungo periodo (Class Cnbc) - "Il tema della sostenibilita' in questa fase e' qualcosa di delicato, perche' gli investitori hanno preoccupazioni molto legittime. Da milanofinanza.it