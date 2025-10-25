Solidarietà per il Centro di cure palliative pediatriche del Salesi Il Lions Club La Mole dona una postazione di telemedicina

ANCONA – Il Lions Club Ancona La Mole rinnova il proprio impegno concreto al fianco del Centro regionale di Cure palliative pediatriche e terapia del Dolore dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche, diretto dal dottor Simone Pizzi. Una collaborazione che si consolida nel tempo e che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

