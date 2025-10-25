Sola M5s | Il centrodestra dice no alla solidarietà con il popolo palestinese voto vergognoso

COMUNE PESCARA DICE NO A ODG SU SOLIDARIETA’ A PALESTINA: SOLA (M5S),”VOTO CHE OFFENDE LA COSCIENZA” - PESCARA – – Nell’ultimo Consiglio Comunale di Pescara si è tornati a parlare di Palestina con una proposta, quella del Movimento 5 Stelle, che ha fatto discutere e ha visto il voto contrario della mag ... Da abruzzoweb.it

