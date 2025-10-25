Sofia Goggia subito fuori a Soelden | cosa è successo e come sta

Dopo i recenti gravi infortuni di Marta Rossetti e Marta Bassino, in attesa di capire quando potrà tornare a gareggiare Federica Brignone, prosegue purtroppo il momentaccio della Nazionale italiana femminile di sci alpino. La Coppa del Mondo 2025-2026 si è aperta infatti con la caduta di Sofia Goggia nella prima manche del gigante di Sölden, per fortuna senza conseguenze a livello fisico. La 32enne bergamasca, leader del gruppo azzurro nella specialità in assenza di Brignone e Bassino, è scesa con il pettorale 16 facendo un po’ di fatica sul muro (aveva mezzo secondo di distacco dalla leader Julia Schleib dopo due intermedi) ed uscendo di scena verso metà pista. 🔗 Leggi su Oasport.it

