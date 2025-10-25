Sofia Goggia subito fuori a Soelden | cosa è successo e come sta
Dopo i recenti gravi infortuni di Marta Rossetti e Marta Bassino, in attesa di capire quando potrà tornare a gareggiare Federica Brignone, prosegue purtroppo il momentaccio della Nazionale italiana femminile di sci alpino. La Coppa del Mondo 2025-2026 si è aperta infatti con la caduta di Sofia Goggia nella prima manche del gigante di Sölden, per fortuna senza conseguenze a livello fisico. La 32enne bergamasca, leader del gruppo azzurro nella specialità in assenza di Brignone e Bassino, è scesa con il pettorale 16 facendo un po’ di fatica sul muro (aveva mezzo secondo di distacco dalla leader Julia Schleib dopo due intermedi) ed uscendo di scena verso metà pista. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
? Sofia $Goggia: "Coppa del Mondo, Olimpiadi, laurea, rivalità con Vonn e zero gossip. Sarò un puma" - X Vai su X
? Sofia Goggia: "Coppa del Mondo, Olimpiadi, laurea, rivalità con Vonn e zero gossip. Sarò un puma" - facebook.com Vai su Facebook
Sci, Goggia fuori alla prima manche del gigante di Soelden - Sofia Goggia è finita fuori pista nella prima gara della stagione, il gigante di coppa del mondo di Soelden, in Austria. Come scrive ecodibergamo.it
Sofia Goggia subito fuori a Soelden: cosa è successo e come sta - Dopo i recenti gravi infortuni di Marta Rossetti e Marta Bassino, in attesa di capire quando potrà tornare a gareggiare Federica Brignone, prosegue ... Da oasport.it
Coppa del mondo sci, slalom gigante Soelden: Goggia cade nella prima manche - Nello slalom gigante di Soelden (Austria), prima gara della Coppa del mondo di sci femminile, dopo la prima manche c’è in testa la padrona di casa Julia Scheib, davanti a xxx e xxx. Secondo sport.sky.it