Sofia di Svezia incanta in rosso alla mostra di moda coi suoi cappelli
La Principessa Sofia di Svezia ha preso parte a un evento molto speciale. La consorte del Principe Carlo Filippo, assieme alla Principessa Cristina, è stata invitata a tagliare il nastro di inaugurazione alla nuova mostra offerta dall’Armeria Reale di Stoccolma, dedicata agli incredibili cappelli delle teste coronate. Per l’occasione, Sofia ha optato per una fascia in velluto tra i capelli, in pendant con un elegantissimo abito rosso scuro. Il look in rosso della Principessa Sofia. La Principessa Sofia di Svezia ha catturato l’attenzione con un look raffinato ma di gran carattere. La moglie del Principe Carlo Filippo ha scelto un abito rosso scuro – perfetto per l’autunno – con lunghezza alle caviglie. 🔗 Leggi su Dilei.it
Argomenti simili trattati di recente
Ieri sera ci sono arrivate queste foto dall'Erasmus+ in Svezia: nel pomeriggio gli studenti e la prof.ssa B. Scovoli sono stati in visita a Sigtuna, cittadina antica. - facebook.com Vai su Facebook
Sofia di Svezia incanta in rosso alla mostra di moda coi suoi cappelli - La Principessa Sofia di Svezia sfoggia un elegantissimo abito rosso all’inaugurazione della mostra dedicata ai suoi cappelli ... Come scrive dilei.it