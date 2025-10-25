sofia di svezia incanta in rosso alla mostra di moda coi suoi cappelli

La Principessa Sofia di Svezia ha preso parte a un evento molto speciale. La consorte del Principe Carlo Filippo, assieme alla Principessa Cristina, è stata invitata a tagliare il nastro di inaugurazione alla nuova mostra offerta dall’Armeria Reale di Stoccolma, dedicata agli incredibili cappelli delle teste coronate. Per l’occasione, Sofia ha optato per una fascia in velluto tra i capelli, in pendant con un elegantissimo abito rosso scuro. Il look in rosso della Principessa Sofia. La Principessa Sofia di Svezia ha catturato l’attenzione con un look raffinato ma di gran carattere. La moglie del Principe Carlo Filippo ha scelto un abito rosso scuro – perfetto per l’autunno – con lunghezza alle caviglie. 🔗 Leggi su Dilei.it

