Soelden Scheib firma la prima vittoria in carriera | Zenere 17ª Goggia out

L’austriaca domina il gigante inaugurale della Coppa del Mondo. Moltzan seconda, Gut-Behrami terza. Per l’Italia bene Zenere, fuori Goggia e Della Mea. Il gigante di apertura della Coppa del Mondo a Soelden incorona Julia Scheib. L’austriaca, 27 anni, centra il primo successo della carriera sul ghiacciaio del Rettenbach, dopo aver dominato già nella prima manche. Scheib chiude con un margine di 58 centesimi sull’americana Paula Moltzan, seconda, mentre il terzo gradino del podio va a Lara Gut-Behrami, capace di risalire due posizioni nella seconda manche e chiudere a +1”11. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

