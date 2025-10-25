Smottamento tra via Sichelgaita e via Vernieri | chiuso il passaggio pedonale
Disagi in pieno centro a Salerno. A causa di uno smottamento del terreno, il passo pedonale che collega via Principessa Sichelgaita e via Michele Vernieri è stato chiuso per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'ufficio di pubblica incolumità e gli agenti della polizia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Cinque Terre, smottamento sulla Via dell’Amore: oggi la riapertura - Il materiale è stato trattenuto dalle reti paramassi in acciaio, che fasciano la strada degli innamorati. Scrive ilsecoloxix.it