Smartwings inaugura il nuovo volo diretto Fiumicino-Praga

Fiumicino, 25 ottobre 2025 – È decollato due giorni fa dall'aeroporto " Leonardo da Vinci" di Roma Fiumicino il primo volo diretto Smartwings per Praga, un importante passo avanti nell'espansione del network della compagnia che rafforza il legame tra Italia e Repubblica Ceca. Smartwings, la più grande compagnia aerea ceca e presente sul mercato da 28 anni, continua così il proprio percorso di crescita in Europa, offrendo nuove opportunità di viaggio e connessione tra le due capitali. Alla cerimonia del taglio del nastro, svoltasi presso il gate di imbarco, hanno preso parte Jan Toth, Product Manager di Smartwings, Federico Scriboni, Director Aviation Business Development di Aeroporti di Roma, il CEO e la rete commerciale di Spazio GSA, General Sales Agent di Smartwings in Italia, insieme ai passeggeri del volo inaugurale, protagonisti di un momento celebrativo prima della partenza verso la capitale ceca.