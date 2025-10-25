Slow Horses – Stagione 5 | svelata la storia di tortura di Lamb

Spiegata la scioccante storia delle torture subite da Jackson Lamb in Slow Horsesstagione 5. La serie originale Apple TV+ ha riscosso un enorme successo in streaming e il thriller di spionaggio sta acquisendo sempre più importanza durante la sua quinta stagione. Slow Horses vede protagonisti Gary Oldman, Jack Lowden, Kristin Scott Thomas e Hugo Weaving. Adattata dai romanzi Slough House di Mick Herron, la serie è stata rinnovata per una sesta e una settima stagione, mentre la premiere della quinta stagione è andata in onda il 24 settembre. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

