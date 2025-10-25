sistemata la briglia a santa lucia lavori per 116 mila euro

È di 116 mila euro l’investimento per i lavori, che si avviano alla conclusione, per il rifacimento della briglia di Santa Lucia a Prato. Si tratta di lavori di sistemazione idraulica trasversale che hanno l’obiettivo di a stabilizzare il fondo e rallentare la velocità di scorrimento del corso d’acqua. È quanto annunciato, in un nota, dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno che è al lavoro sul Bisenzio, in accordo con il Genio Civile Valdarno Centrale della Regione Toscana. La briglia di Santa Lucia presentava da tempo evidenti ammaloramenti con parti mancanti, erosi dalle ultime grandi piene o con ferri del calcestruzzo ormai quasi del tutto scoperti, precisa infatti il Consorzio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

