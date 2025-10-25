Sistema immunitario | ecco come rinforzare le difese immunitarie in inverno
Con la fine dell'autunno e l'avvento dell'inverno le malattie da raffreddamento prendono il sopravvento, complici le temperatura in picchiata e la permanenza in luoghi affollati. A farne le spese è il sistema immunitario che, indebolito, non riesce a proteggere efficacemente l'organismo dalle minacce esterne. Cosa possiamo fare per rinforzarlo? Scopriamolo insieme. Cos'è il sistema immunitario. Il sistema immunitario è il più importante meccanismo di difesa che l'organismo possiede contro le minacce interne (cellule anomale) ed esterne (virus, batteri, funghi, parassiti). Più nello specifico sono tre le funzioni a cui assolve: Protegge l'organismo dagli agenti esterni che possono penetrare al suo interno attraverso il cibo, l'aria, le ferite e i rapporti sessuali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tre benefici su tutti: rafforza il sistema immunitario, è un potente antiossidante e migliora l'umore - facebook.com Vai su Facebook
Tumore al seno: potenziare il sistema immunitario per nuove cure - X Vai su X
Sistema immunitario: ecco come rinforzare le difese immunitarie in inverno - La dieta, l'attività fisica e il sonno regolare sono alcuni degli alleati delle difese immunitarie ... Secondo ilgiornale.it
Il rimedio della nonna contro raffreddore, mal di gola e tosse, che aumenta le difese immunitarie - Ecco tutti i benefici del sambuco nero, il superfood zeppo di antiossidanti e vitamina C che combatt ... Si legge su vogue.it
Prepara le tue difese immunitarie per autunno e inverno con questi integratori naturali - Con l’arrivo dell’autunno, i cambi di temperatura e gli ambienti chiusi aumentano la nostra esposizione a virus e batteri. greenme.it scrive