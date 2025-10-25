Sisma Irpinia non stessa area del 1980
23.15 "Siamo in una soglia di attenzione molto elevata perché è un'area molto sensibile".A dirlo è Maurizio Pignone, sismologo dell'Osservatorio nazionale terremoti dell'Ingv. Quella di Avellino "E' la scossa più forte registrata finora.Da ieri abbiamo avuto 8 terremoti, iniziati con quello magnitudo 3,6. E' una zona che consideriamo ad alta pericolosità sismica".Ma precisa che"quella di questi giorni non è la stessa area che ha generato i terremoti dell'Irpinia, ma a circa 30 km più a nord dell'epicentro del 1980". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
