Sisma Avellinonon stessa area del 1980
23.15 "Siamo in una soglia di attenzione molto elevata perché è un'area molto sensibile".A dirlo è Maurizio Pignone, sismologo dell'Osservatorio nazionale terremoti dell'Ingv. Quella di Avellino "E' la scossa più forte registrata finora.Da ieri abbiamo avuto 8 terremoti, iniziati con quello magnitudo 3,6. E' una zona che consideriamo ad alta pericolosità sismica".Ma precisa che"quella di questi giorni non è la stessa area che ha generato i terremoti dell'Irpinia, ma a circa 30 km più a nord dell'epicentro del 1980". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Terremoto Irpinia oggi, nuova scossa 3.1 nell’area Avellinese dopo il sisma di ieri - 6 di ieri, due nuove lievi scosse registrate nella notte e all'alba a Montefredane, nessun danno ... Riporta fanpage.it
Sisma, Castelli: "Individuare nuova strategia nazionale per le aree interne" - “Tra il 2016 e il 2017 quattro scosse di terremoto devastanti hanno provocato un danneggiamento enorme di una significativa parte del Centro Italia, più grande dell'intera Olanda. Secondo ilgiornale.it
Alla Scuola pa progetto per rilancio aree sisma del 2016 - Si chiama "Oltre le nuvole" il nuovo laboratorio formativo gratuito promosso dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica nell'ambito del progetto "Fenice", un'iniziativa nata per promuovere il ... Lo riporta ansa.it