Sir Perugia Lorenzetti | Dobbiamo saper cambiare

La seconda giornata del campionato di Superlega maschile vedrà la Sir Susa Scai Perugia tornare davanti ai suoi tifosi. Alla vigilia dell’appuntamento che vedrà giungere a Pian di Massiano la rivale storica Civitanova Marche ha parlato il tecnico Angelo Lorenzetti: "La semifinale scudetto dello scorso anno ci ha insegnato che dobbiamo trasformarci, nella tipologia di gioco, nell’utilizzo dei giocatori, nell’abbandonare certe abitudini, certi ragionamenti. È chiaro che si pensa sempre ai punti, però la classifica non deve venire prima della necessità di cambiare. Le avversarie hanno allestito formazioni potenti, non solo in attacco ma anche al servizio, gioco forza dobbiamo cambiare delle cose. 🔗 Leggi su Lanazione.it

