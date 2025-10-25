Sinner vs De Minaur il solito copione | l’azzurro a valanga sull’australiano vola in finale a Vienna

L'altoatesino, numero 2 al mondo, si giocherà domenica la sua 31esima finale a livello Atp contro il vincente tra Musetti e Zverev. Sinner ha vinto il titolo di Vienna già nel 2023. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner vs De Minaur, il solito copione: l’azzurro a valanga sull’australiano vola in finale a Vienna

