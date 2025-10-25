Sinner vola in finale a Vienna

Jannik Sinner vola in finale all’ Atp 500 di Vienna: il fuoriclasse italiano ha battuto Alex De Minaur in due set col punteggio di 6-3, 6-4. Si tratta della 12esima vittoria in altrettanti incontri contro l’australiano: l’ultimo match tra i due a Pechino poche settimane fa era terminato 6-3; 4-6; 6-3 per Sinner. L’altoatesino torna così in finale a Vienna dopo il titolo del 2023. L’altra semifinale vede impegnato Lorenzo Musetti contro il tedesco Alexander Zverev. Welcome to the final, Jannik! @janniksin books his spot at the #ErsteBankOpen 2025 final without dropping a set pic.twitter.comsqL7hkVLyq — Erste Bank Open (@ErsteBankOpen) October 25, 2025. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sinner vola in finale a Vienna

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

(Adnkronos) - Jannik Sinner vola in semifinale a Vienna. #ultimora - facebook.com Vai su Facebook

$Juorno $Sinner vola in $semifinale all’ $Atp500 di $Vienna: battuto anche $Bublik con un doppio 6-4 - X Vai su X

Sinner è inarrestabile: sconfigge De Minaur in due set e vola in finale a Vienna - 4 contro Alex De Minaur: domani troverà Zverev o sarà derby con Musetti ... Secondo ilgiornale.it

Sinner piega De Minaur 6-3, 6-4 e vola in finale a Vienna - Jannik Sinner batte l’australiano Alex De Minaur, numero 7 al mondo, e approda in finale nell’Atp 500 di Vienna. Come scrive unionesarda.it

Sinner in finale a Vienna, con de Minaur ha capito come provano a fargli male: “Non voglio dirlo” - Sinner batte per la dodicesima volta in carriera il povero de Minaur e si qualifica per la finale del torneo di Vienna ... fanpage.it scrive