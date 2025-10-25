Sinner vola in finale a Vienna | De Minaur battuto in due set Cronaca 6-3 6-4

L'azzurro batte per la tredicesima volta su 13 l'atleta australiano. Nell'altra semifinale Musetti se la vedrà con Zverev. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

