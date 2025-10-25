Sinner vola in finale a Vienna | De Minaur battuto in due set Cronaca 6-3 6-4
L'azzurro batte per la tredicesima volta su 13 l'atleta australiano. Nell'altra semifinale Musetti se la vedrà con Zverev. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Scopri altri approfondimenti
(Adnkronos) - Jannik Sinner vola in semifinale a Vienna. #ultimora - facebook.com Vai su Facebook
$Juorno $Sinner vola in $semifinale all’ $Atp500 di $Vienna: battuto anche $Bublik con un doppio 6-4 - X Vai su X
Tennis, Sinner in finale a Vienna: battuto De Minaur 6-3, 6-4 - L’altro finalista uscirà dalla sfida tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev. Da sport.quotidiano.net
LIVE Musetti-Zverev, ATP Vienna 2025 in DIRETTA: l’azzurro sogna la finale con Sinner - 00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di ... Da oasport.it
A che ora la finale dell’ATP di Vienna 2025: programma, tv, streaming - Domani sarà il momento della finale dell'ATP 500 di Vienna, in cui sono stati tanti i momenti storici vissuti nel corso degli anni. Secondo oasport.it