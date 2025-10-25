Sinner Vespa attacca ancora | Ha detto no a Olimpiadi e Mattarella

Periodicodaily.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Bruno Vespa contro Jannik Sinner, atto secondo. Dopo il tweet di qualche giorno fa, sulla rinuncia del tennista azzurro alla Coppa Davis, il giornalista torna sull'argomento con un secondo post su X con altri elementi 'a carico' del numero 2 del mondo. "Nell'elencare le ragioni di disaffezione di Sinner nei confronti dell’Italia, oltre alla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

sinner vespa attacca haSinner, Vespa attacca ancora: "Ha detto no a Olimpiadi e Mattarella" - Dopo il tweet di qualche giorno fa, sulla rinuncia del tennista azzurro alla Coppa Davis, il giornalista torna sull'argomento con un secondo post su X ... Lo riporta msn.com

sinner vespa attacca haBruno Vespa attacca Sinner sui social, poi fa una gaffe clamorosa su Alcaraz: i social lo massacrano - Poi loda il numero uno al mondo ma commette un terribile errore ... Secondo corrieredellosport.it

sinner vespa attacca haBruno Vespa attacca Sinner: "Perché un italiano dovrebbe tifare per lui?". La gaffe su Alcaraz - Anche Bruno Vespa non ha resistito alla tentazione di commentare la rinuncia di Sinner in Davis. Riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Vespa Attacca Ha