Sinner Vespa attacca ancora | Ha detto no a Olimpiadi e Mattarella
(Adnkronos) – Bruno Vespa contro Jannik Sinner, atto secondo. Dopo il tweet di qualche giorno fa, sulla rinuncia del tennista azzurro alla Coppa Davis, il giornalista torna sull'argomento con un secondo post su X con altri elementi 'a carico' del numero 2 del mondo. "Nell'elencare le ragioni di disaffezione di Sinner nei confronti dell’Italia, oltre alla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
