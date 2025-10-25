Sinner travolge Bublik e vola in semifinale con un doppio 6-4

Jannik Sinner non sbaglia un colpo. Con la consueta freddezza e un tennis scintillante, l’altoatesino ha battuto Aleksandr Bublik con un doppio 6-4, conquistando la semifinale del Vienna Open e centrando la sua 42ª semifinale in carriera, record assoluto per un tennista italiano nell’era Open. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

