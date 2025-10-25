Sinner suona anche Bublik e va in semifinale

di Massimo Selleri Jannik Sinner liquida anche Alexander Bublik in due set (6-4 6-4) e oggi nella semifinale di questo Atp 500 di Vienna troverà Alex De Minaur che ieri ha eliminato Matteo Berrettini. Se la constatazione non rischiasse di riaccendere le polemiche sulla sua decisione di non partecipare alla Coppa Davis, verrebbe da dire che l'aria austriaca fa davvero bene al tennista altoatesini. I più attenti conoscitori della cultura mitteleuropea potrebbero anche sostenere un'altra questione: mentre il famoso valzer viennese, tra l'altro patrimonio culturale Unesco, è una musica che si suona su un tempo di tre quarti, al buon Sinner fino a qui sono bastati due set per suonarli tutti.

