Sinner regola De Minaur e conferma la tradizione | l’azzurro in finale a Vienna

Bella vittoria di Jannik Sinner che regola abbastanza agevolmente Alex De Minaur e ottiene la finale nel torneo Atp 500 di Vienna. Jannik Sinner batte Alex De Minaur in due set mantenendo la tradizione con l’australiano che vede nel numero due al mondo un vero e proprio incubo nei precedenti tra i due. Jannik regola l’avversario in due set, battendolo per la 12esima volta in 12 precedenti con De Minaur che vinse solo in un occasione due anni fa per ritiro prima del match tra i due. Una sfida abbastanza equilibrata ma con Sinner sempre in gestione e in controllo del match. Sinner avanti ancora, De Minaur si arrende in quel di Vienna. 🔗 Leggi su Sportface.it