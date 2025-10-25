Sinner oggi contro de Minaur a Vienna | orario e dove vedere in tv la semifinale

Vienna, 25 ottobre 2025 - Jannik Sinner va a caccia della seconda finale in carriera all'Atp 500 di Vienna. A dividere l'azzurro da questo traguardo c'è Alex de Minaur, che ha eliminato nel corso del torneo i vari Jurij Rodionov, Filip Misolic e infine Matteo Berrettini, quest'ultimo battuto 6-1, 7-6. Come l'australiano, anche l'attuale numero 2 del mondo non ha perso neppure un set nel corso della manifestazione ed è reduce dall'affermazione ai danni del kazako Aleksandr Bublik, ko 6-4, 6-4. Chi accederà all'atto conclusivo se la vedrà con il vincente della sfida fra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner oggi contro de Minaur a Vienna: orario e dove vedere in tv la semifinale

