Sinner non si tocca e altre perle di chi si indigna se Briatore risiede a Montecarlo
Questo non è un articolo su Jannik Sinner, e non lo è per mancanza di elementi: non guardo il tennis da quando ho smesso di giocarci, saranno trentacinque anni, e di Sinner non so niente se non quello che è impossibile non sapere perché, quando uno sportivo locale vince qualcosa, su quello sportivo si convogliano due delle più temibili malattie della psiche collettiva. C’è qualcosa di più stupido che, mi viene anche da ridere a usare l’espressione, tifare per qualcuno? Tifi per qualcuno, cioè ci tieni che quel qualcuno vinca, se quel qualcuno è un tuo amico, un tuo parente, qualcuno per cui lavori. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Cazzullo: «In Italia chi tocca Sinner, muore. È fortissimo ma dell’Italia non gli frega niente. E agli italiani va bene» Al Corriere della Sera: «Paga le tasse a Montecarlo, rifiutò l'invito di Mattarella, non ha mai rappresentato l'Italia alle Olimpiadi. In Italia chi non pa - facebook.com Vai su Facebook
Atp Shanghai, oggi tocca a Sinner: il programma #SkySport #Sinner #AtpShanghai #Tennis #SkyTennis - X Vai su X
Sinner, crampi o infortunio? Jannik dolorante si tocca l'anca (ma non chiede l'intervento medico) e accusa un problema al polpaccio. Come sta e le parole dello staff - Jannik Sinner è in campo con De Minaur a caccia della qualificazione all'ultimo atto del torneo. Come scrive ilmessaggero.it
Preoccupazione per l'infortunio di Sinner, si tocca il muscolo: cosa è successo - Momenti di preoccupazione per Jannik Sinner nella sfida con Alex De Minaur valida per la semifinale dell'Atp 500 di Pechino. Riporta corrieredellosport.it