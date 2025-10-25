Sinner non si tocca e altre perle di chi si indigna se Briatore risiede a Montecarlo

Linkiesta.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo non è un articolo su Jannik Sinner, e non lo è per mancanza di elementi: non guardo il tennis da quando ho smesso di giocarci, saranno trentacinque anni, e di Sinner non so niente se non quello che è impossibile non sapere perché, quando uno sportivo locale vince qualcosa, su quello sportivo si convogliano due delle più temibili malattie della psiche collettiva.  C’è qualcosa di più stupido che, mi viene anche da ridere a usare l’espressione, tifare per qualcuno? Tifi per qualcuno, cioè ci tieni che quel qualcuno vinca, se quel qualcuno è un tuo amico, un tuo parente, qualcuno per cui lavori. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

sinner non si tocca e altre perle di chi si indigna se briatore risiede a montecarlo

© Linkiesta.it - Sinner non si tocca, e altre perle di chi si indigna se Briatore risiede a Montecarlo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sinner, crampi o infortunio? Jannik dolorante si tocca l'anca (ma non chiede l'intervento medico) e accusa un problema al polpaccio. Come sta e le parole dello staff - Jannik Sinner è in campo con De Minaur a caccia della qualificazione all'ultimo atto del torneo. Come scrive ilmessaggero.it

Preoccupazione per l'infortunio di Sinner, si tocca il muscolo: cosa è successo - Momenti di preoccupazione per Jannik Sinner nella sfida con Alex De Minaur valida per la semifinale dell'Atp 500 di Pechino. Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Tocca Perle Indigna