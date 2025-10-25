Questo non è un articolo su Jannik Sinner, e non lo è per mancanza di elementi: non guardo il tennis da quando ho smesso di giocarci, saranno trentacinque anni, e di Sinner non so niente se non quello che è impossibile non sapere perché, quando uno sportivo locale vince qualcosa, su quello sportivo si convogliano due delle più temibili malattie della psiche collettiva. C’è qualcosa di più stupido che, mi viene anche da ridere a usare l’espressione, tifare per qualcuno? Tifi per qualcuno, cioè ci tieni che quel qualcuno vinca, se quel qualcuno è un tuo amico, un tuo parente, qualcuno per cui lavori. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Sinner non si tocca, e altre perle di chi si indigna se Briatore risiede a Montecarlo