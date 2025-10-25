Sinner non accetta il richiamo dell'arbitro prima gioca e poi si arrabbia | rarità a Vienna

Fanpage.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sinner arrabbiato con l'arbitro nel match contro de Minaur. Il motivo? Un richiamo per il mancato rispetto del tempo concesso per la battuta, un time violation. 🔗 Leggi su Fanpage.it

