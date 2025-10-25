Sinner in finale contro Zverev a Vienna Musetti si ferma contro il tedesco Jannik | In Davis Lorenzo farà benissimo

Niente finale tutta italiana al torneo Atp 500 di Vienna, con la conferma però che Jannik Sinner è in forma ottima. Il n.2 del tennis mondiale batte ancora una volta Alex De Minaur e giocherà per la conquista del torneo. Non ce l'ha fatta, invece, Lorenzo Musetti che nell'altra semifinale si è dovuto arrendere ad Alexander Zverev L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sinner in finale contro Zverev a Vienna. Musetti si ferma contro il tedesco. Jannik: “In Davis Lorenzo farà benissimo”

